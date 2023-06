Dopo 9 anni riapre via Krupp a Capri

È il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano a riaprire dopo 9 anni i cancelli della storica via Krupp, tra le più affascinanti e scenografiche dell'isola. Terminati i lavori di messa in sicurezza della strada grazie a un'opera di partenariato pubblico privato, il chilometro e 346 metri che va dal centro storico isolano sino a Marina Piccola torna a essere liberamente disponibile per turisti e cittadini e con essa anche gli angoli di paradiso di cui permette la visione, dai Faraglioni alle grotte di Castiglione e dell'Arsenale. Realizzata nel 1902 dal magnate tedesco Friedrich Alfred Krupp per raggiungere Marina piccola dal centro storico, per l'onerosa all'epoca cifra di 40mila lire, scavata nella roccia, è stata oggetto negli anni di numerosi eventi franosi che hanno di volta in volta interdetto la fruibilità del percorso. La sua riapertura oltre a restituire una rinomata attrattiva turistica all'isola, vuole anche essere il simbolo di un rinnovamento della gestione del patrimonio artistico culturale di Capri. Il ministro Sangiuliano ha promesso far tornare la domus dell'imperatore Tiberio, villa Jovis al suo antico splendore e di dotare l'isola di un'autonoma direzione museale