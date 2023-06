Cocaina tra la Calabria e la Campania, otto arresti

Cosche calabresi in contatto con i clan di camorra della Campania, per gestire il traffico di cocaina e il rifornimento delle piazze di spaccio nel territorio dell'agro-nocerino. Ecco cosa hanno svelato le indagini della Guardia di finanza di Napoli e Salerno, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Salerno. Le fiamme gialle hanno eseguito otto ordinanze di custodia cautelare, sei persone sono finite in carcere, due ai domiciliari; l'accusa è di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.

L'inchiesta è partita dopo l'esplosione di alcuni colpi di pistola a Nocera Inferiore contro l'abitazione del figlio di Domenico Tamarisco. L'uomo, con precedenti specifici e sottoposto a misura di obbligo di dimora a Scalea, in provincia di Cosenza, sarebbe l'anello di collegamento tra gruppi criminali calabresi e campani.

A gennaio del 2022, la Guardia di Finanza sequestrò sei panetti di cocaina per sette chilogrammi di peso e un valore di mercato di oltre quattro milioni di euro, nascosti in uno dei vani del bagagliaio di un'auto sottoposta a controllo. Tra gli addebiti a carico di Tamarisco, l'acquisto di un carico di 200 chili di polvere bianca proveniente dalla Calabria.