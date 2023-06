Accusati di avere una relazione. Uccisi cognati di 29 e 24 anni

Luigi Cammisa, 29 anni, e Maria Brigida Pesacane, 24, sono stati uccisi con diversi colpi di arma da fuoco. I due giovani erano cognati e avevano sposato due fratelli, Anna e Alfredo Caiazzo, figli di Raffaele Caiazzo. Sarebbe stato proprio lui, il suocero, a ucciderli.

Cammisa è stato rinvenuto a terra in piazzetta Sant'Antonio, Pesacane in un appartamento di via Caruso 17. Secondo quando si è appreso il movente potrebbe riguardare questioni familiari. Sembrerebbe infatti che il suocero accusasse i due cognati di avere una relazione.

Luigi lascia due figli, una bimba di sette anni e un bimbo di quattro. Anche Brigida aveva due figli, una bimba di quattro anni mentre l'ultimo arrivato ne aveva solo due.

Il presunto omicida, 44 anni, si è presentato nella caserma dei Carabinieri di Gricignano di Aversa per costituirsi.