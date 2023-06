Elena Ferrante sarebbe lo pseudonimo di Domenico Starnone. E' quanto afferma Lino Zaccaria nel suo libro-inchiesta pubblicato da Graus Editore nel 2023. Il titolo, “Elena Ferrante, chi è costei?” è stato presentato al Teatro Diana, presenti fra gli altri, la prefatrice, Titti Marrone. Zaccaria che conosce Starnone dai tempi del liceo Garibaldi di Napoli frequentato da entrambi, non lascerebbero dubbi sulla “paternità ferrantiana”.



Tempi, persone e soprattutto luoghi di ambientazione presenti nel romanzo “Via Gemito” di Starnone e ne “L'amica geniale” di Ferrante, porterebbero a una conclusione: “Sarebbe contrario a ogni legge di statistica - ha detto Zaccaria - supporre che Domenico Starnone non abbia messo mano a ”L'amore molesto", primo libro di Elena Ferrante, o alla saga de “L'amica geniale”. Probabilmente - ha aggiunto Zaccaria - Starnone si sarebbe giovato nella stesura dei romanzi di una saggia consulenza femminile, presumibilmente quella della moglie, Anita Raja, più volte tirata in ballo".

Proprio nei giorni in cui Rai Tre replica le prime tre stagioni televisive de “L’amica geniale”, in vista della quarta, ed ultima, programmata per febbraio 2024, esce in libreria la corposa inchiesta di un giornalista di lungo corso.

Chi è costei? E’ una domanda che funge da filo conduttore e che per l'autore dà una riposta che non è altro che un ulteriore rafforzamento delle ipotesi fin qui circolate sull’identità di chi si nasconde dietro il nome di Elena Ferrante.