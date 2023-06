Ercolano invasa dai rifiuti, la furia dei comitati di residenti

Tornano a protestare i cittadini che si sono raccolti nel comitato contro l’aumento della Tari a Ercolano, in provincia di Napoli.

Hanno manifestato nei mesi scorsi più volte, dopo la delibera che ha aumentato la tassa dei rifiuti. Un rincaro arrivato in bolletta a dicembre scorso, che oscilla tra il 10 e il 20%. Nelle ultime settimane hanno raccolto fondi per promuovere una azione legale al TAR contro l'amministrazione.

''L’imposta è spropositata rispetto a un servizio di raccolta dei rifiuti che è fortemente carente'', affermano mentre mostrano una serie di maleodoranti discariche illegali distribuite nella città. Un piccolo tour in cui si ripete la scena di cumuli di immondizia in strada. Nel centro cittadino, nella centrale via Pugliano, area del mercato dell'usato di abbigliamento, sotto i palazzi, in una zona densamente abitata, si stratificano materassi e enormi sacchi di rifiuti indifferenziati, ma soprattutto di scarti tessili. Negozianti e condomini dicono che accade da anni, che al mattino si ritrovano nuovi strati di immondizia e chiedono telecamere e controlli. Video sorveglianza assente e stesse scene anche nelle contrade più periferiche, come a San Vito e a Genovese. In pieno Parco Nazionale del Vesuvio: accatastati calcinacci e scarti di edilizia, pneumatici, metalli, guaine bituminose, mobili semi distrutti, un divano dismesso.

“Discariche che vengono rimosse dopo mesi - dicono i cittadini - ma che si rigenerano senza sosta”. “Il rischio per salute di tutti è che quei cumuli vengano dati alle fiamme”, afferma Padre Marco Ricci, sacerdote che conosce bene questa zona e che ha fondato l'associazione “Salute ambiente Vesuvio”.

''Abbiamo installato decine di telecamere in città per individuare chi sversa illegalmente, ma nulla cambia, deve esserci una rivoluzione culturale'', sostiene il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto.

Nel servizio le interviste a Marco Ricci, sacerdote chiesa del Santissimo Rosario di Ercolano, Giuseppe Ferruzzi, comitato contro l’aumento della Tari a Ercolano, Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano.