Via agli Europei U21: in campo Pirola e Lovato, il Napoli guarda Scalvini

La stagione 2023-24 di Napoli e Salernitana è di fatto cominciata con la scelta dei rispettivi allenatori, Rudi Garcia e Paulo Sousa, ma in attesa che i club portino a termine la costruzione delle rose con il calciomercato, c'è chi non potrà andare ancora in vacanza.

Stasera cominciano gli Europei Under 21, in onda sui canali Rai: l'Italia debutta contro la Francia e tra i protagonisti della spedizione azzurra ci sono due difensori della Salernitana, Lorenzo Pirola e Matteo Lovato. Un altro difensore, Giorgio Scalvini, piace al Napoli: ora è dell'Atalanta, ma è tra i candidati alla sostituzione di Kim, se il coreano dovesse partire.