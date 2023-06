Ex Whirlpool, primo incontro positivo con TeaTek

Si respira un’aria nuova all’assemblea dei dipendenti ex Whirlpool. E' andato in scena il primo incontro tra i sindacati e la TeaTek, l’azienda che ha rilevato lo stabilimento di via Argine per riconvertirlo in un polo del fotovoltaico. Un progetto convincente, che richiederà almeno un anno tra ristrutturazione del sito e avvio delle nuove produzioni. Nel servizio le interviste a

Crescenzo Auriemma – Segretario generale Uilm Campania

Mauro Cristiani – Segretario Generale Fiom-Cgil Napoli

Biagio Trapani - Segretario Generale Fim-Cisl Napoli