Fatale l'impatto con la testa: morto il commerciante di Cellole spinto a terra da un minore.

Non ce l'ha fatta Giovanni Sasso. Dopo giorni di lotta per la vita è morto in ospedale a Castel Volturno l'uomo aggredito da un minorenne a Cellole, nel casertano. Futili motivi alla base della lite col diciassettenne. Sarebbe stato un rimprovero perché gettava gusci di arachidi davanti alla concessionaria di auto di cui Sasso era titolare a scatenare la reazione del giovanissimo che avrebbe spinto Giovanni facendogli battere la testa. La frattura alla base cranica è risultata, poi, fatale per il commerciante. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Il minorenne potrebbe ora essere accusato di omicidio colposo. Straziata dal dolore la comunità di Cellole. "Giovanni era un ragazzo pieno di vita - ha commentato il sindaco Guido Di Leone - Ogni parola è superflua davanti ad una tragedia del genere. Meglio meditare in silenzio, nel dolore e nel rispetto. E' difficile da comprendere. E' impossibile da accettare.