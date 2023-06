Fca Services, trasferimento per 28 lavoratori

Dal primo luglio 28 impiegati della Fca Services dei 47 impiegati attualmente a Pomigliano d'Arco, che si occupa della fatturazione e delle buste paga dei dipendenti Stellantis, verranno collocati presso un provider americano, esterno al gruppo. Diversa la sorte, invece, per i colleghi di Torino trasferiti nelle società CNHI IVECO. Stamane la protesta dei lavoratori all'esterno della sede Rai di Napoli. La procedura avviata da Fca Services, per i sindacati "impatta solo su pochi lavoratori" peraltro del Mezzogiorno.

La soluzione, per le organizzazioni di categoria, deve essere condivisa non spostando nessuno ma recuperando la mano d'opera interna nel gruppo Stellantis all'interno dello stabilimento di Pomigliano d'Arco. La scelta, invece, aggiungono i sindacati, è quella di penalizzarli e discriminarli, non applicando le disposizioni di legge in materia.

Il servizio di fatturazione, infatti, verrà esternalizzato per circa 200 lavoratori tra Pomigliano e Torino. Per molti, questo trasferitmento è l'anticamera del licenziamento. La prossima settimana, la protesta si sposterà a Torino all'esterno della Stellantis.