Orrore premeditato. La doppia vita del barista e i piani per eliminare la compagna incinta

Chiedono rispetto il fratello e il papà di Giulia Tramontano. Portano dei fiori sul luogo in cui è stato trovato il cadavere. Un biglietto per Giulia e per Thiago, il bimbo che presto sarebbe venuto alla luce.

A distanza di settecento chilometri, i parenti e gli amici rimasti a Sant'Antimo chiedono lo stesso silenzio. I genitori di Giulia sono molto conosciuti in paese. Il sindaco Buonanno ha annunciato il lutto cittadino per il giorno dei funerali.

Alessandro Impagnatiello, reo confesso del femminicidio, portava avanti da mesi una doppia relazione. Con Giulia e con una collega di origini inglesi. Proprio lei ha raccontato agli investigatori di aver incontrato Giulia sabato scorso. "Ci siamo confidate - ha detto - e abbiamo capito che aveva mentito a entrambe".

L'elenco dei femminicidi è in costante aggiornamento. Prima di Giulia, nei primi cinque mesi dell'anno - riporta il Viminale - 22 donne sono state uccise in Italia per mano del partner o di un ex.