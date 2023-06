Pescato di paranza: a Santa Maria di Castellabate uno spettacolo multisensoriale

Uno spettacolo multisensoriale. A Santa Maria di Castellabate, nella cornice di Villa Matarazzo, torna dopo quattro anni la festa del pescato di paranza.

Lunghe code per degustare oltre 30 quintali di pesce fritto in tre giorni, ma anche per ammirare la padella gigante arrivata da Camogli dal diametro di 4 metri. Tremila i litri di olio utilizzati per triglie, occhialoni, gamberi, totani, ma anche per alici e pizze fritte.

Le serate sono state arricchite da spettacoli musicali e show cooking a tema per esaltare la tradizione locale legata al mare. E c'è chi ha scelto di rifarsi gli occhi salendo sulla mongolfiera per godersi la vista dall'alto.

Nel servizio le interviste a Giuseppe Coccorullo e Romano Gregorio, rispettivamente presidente e direttore del Parco Nazionale del Cilento, del Vallo di Diano e degli Alburni