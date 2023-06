Festa scudetto infinita per i tifosi del Napoli. Tanti i club che stanno celebrando la vittoria del tricolore anche in questi giorni. In provincia di Salerno concerti ed eventi in piazza, tra l'altro, a Roccapiemonte, Castel San Giorgio, Bracigliano, Mercato San Severino, Siano. Vi proponiamo alcune immagini dei festeggiamenti in quest'ultimo comune.