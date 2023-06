Festa dello studente alla Federico II con Carmela di "Mare Fuori"

Attrici, cantanti, poeti, ma anche ingegneri e atleti. Tutti ragazzi che salgono sul palco a raccontarsi per la loro festa. La festa dello studente federiciano. L'Università Federico II di Napoli celebra così i suoi 799 anni di vita alla chiesa dei Santi Marcellino e Festo.

“Studiate, studiate, studiate”, è il consiglio di Giovanna Sannino, la Carmela di “Mare fuori”. C'è anche Omar Marong, laureato in Scienze Politiche, che vuole diventare presidente del Gambia: “Napoli è solo un passaggio, poi tornerò nel mio Paese”.

Stasera il concerto di Goran Bregovic in piazza del Gesù, poi per gli otto secoli di vita nel 2024 l'ateneo andrà oltre: nuovo centro studi per i quasi ottantamila iscritti e incontri con almeno dieci grandi personalità, da Andrea Bocelli alla principessa di Giordania.