La mamma di Francesco Pio: "Un incubo, lottiamo affinché non si ripeta"

Una fiaccolata in ricordo di Francesco Pio Maimone, ucciso tre mesi fa a Mergellina: è questo l'omaggio di Pianura, il quartiere dove abitava il 18enne. Tina Napoletano, la mamma di Francesco Pio, spiega con un misto di rabbia e dolore: “Facciamo questo perché quello che è accaduto a mio figlio non deve accadere più a nessun altro. Chi ha fatto questo deve pagare: ci ha distrutto la vita, è un incubo”.

Da Mario Artiaco, amico di famiglia, arrivano parole dure: “Sono stati tre mesi di promesse disattese da parte delle istituzioni. Nessun supporto psicologico neppure per le sorelle di Francesco Pio. Qui non si è visto nessuno”. Andrea Ottombrino, amico di Francesco Pio, non si dà pace: “Non si può accettare una cosa così”.