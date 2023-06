Fiaccolata per Frederick

Era ben voluto da tutti, Frederick. Senza fissa dimora. A Pomigliano d'Arco era solito stazionare davanti a un supermercato. Aiutava i clienti a trasportare la spesa. Dispensava sorrisi.

In centinaia sono scesi in strada per rendergli omaggio. Una fiaccolata silenziosa, passando per i suoi luoghi, fino alla parrocchia.



Morto, massacracato di botte. Dell'omicidio, con le aggravanti dei futili motivi e della crudeltà, sono indiziati due ragazzi. Due sedicenni, ora in stato di fermo.

Don Pasquale Giannino è il parroco della chiesa di san Francesco. E' lui tra i promotori della fiaccolata.

Per i due indiziati si terrà in mattinata l'udienza di convalida del fermo, davanti al gip del tribunale per i minorenni.