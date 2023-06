Firmata la "Carta di Napoli"

Centro del Mediterraneo che torna e essere ponte strategico per la crescita di tutta l’Europa. Una sfida lanciata da Feuromed il festival europeo del mediterraneo che ha presentato la Carta di Napoli che mette in centro la politica per il sud dialogando con l’Africa. Il Sud con le sue potenzialità economiche-industriali deve contribuire alla redazione del Def e offrire le proprie piattaforme logistiche e dei trasporti e formare capitale umano attraverso una Summer School che si svolgerà a Pollica in provincia di Salerno. Nel servizio le voci del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, del giornalista Roberto Napoletano e del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.