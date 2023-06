Frederick ucciso con crudeltà: stasera il corteo per ricordarlo

Quando sono stati portati nella caserma dei Carabinieri di Castello di Cisterna non hanno mostrato alcuna emozione davanti ai militari dell'Arma. Hanno ostentato sicurezza ai limiti della spavalderia e sarebbe arrivata anche una prima conferma che fossero proprio loro i due immortalati dalle telecamere di videosorveglianza. Una terribile sequenza di violenza gratuita, lunedì notte, nei confronti di Frederick Akwasi Adofo, il 43enne senza fissa dimora ucciso a calci e pugni in strada a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli.

Hanno sedici anni: uno italiano, padre in carcere, l'altro è di origine rumene. Vivono poco distante dal luogo dove hanno massacrato Frederick, che sbarcava il lunario aiutando i clienti di un supermercato a riporre la spesa nelle proprie auto.

Proprio quel supermercato dalle cui telecamere è arrivata la soluzione a quell'omicidio che ha sconvolto l'intera comunità, che oggi scenderà in piazza per ricordarlo.

Nelle stesse ore potrebbe esserci l'interrogatorio di convalida dei due fermati, che hanno trascorso la notte nel Centro di prima accoglienza dei Colli Aminei a Napoli. L'accusa per loro è di omicidio aggravato dai motivi futili e dalla crudeltà. Ragazzini che provano a mostrarsi duri sui loro profili social, tra immagini di Scarface e pose con maglie da 250 euro. Che potrebbero aver aggredito Frederick solo per un tragico gioco o per dimostrare a di essere pronti a tutto.