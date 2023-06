L'ultimo saluto a Giovanni: "Alla vita il valore di una buccia di noccioline"

La salma di Giovanni Sasso è arrivata poco prima delle esequie alla chiesa di San Marco e San Vito, a Cellole. Si è fermata davanti alla abitazione del commerciante di 49 anni morto per una spinta o un pugno, lo stabilirà l'autorità giudiziaria. Tanta la gente accorsa in chiesa per l'ultimo saluto.

“La prima cosa dinanzi a questo evento è cogliere tutta la banalità del male - l'omelia del parroco Don Lorenzo Langella -, l'assoluta inenarrabilità di ciò che è assurdo, incomprensibile alla ragione umana, su come sia potuto accadere, su come la vita abbia assunto il valore di una buccia di noccioline. Noi ti chiediamo perdono, Giovanni, non è possibile andare avanti così”.