"Garcia scelta giusta, darà continuità al progetto"

Napoli si prepara ad abbracciare Rudi Garcia. Sentiremo le prime dichiarazioni del tecnico scelto da De Laurentiis domani alle 17,30, quando sarà presentato nel Salone delle Feste della Reggia di Capodimonte. Il nome del francesce incontra il favore di ex azzurri e addetti ai lavori

L'occasione per rivedere insieme tanti volti legati alla storia del Napoli l'ha offerta il torneo di padel benefico che si è tenuto al centro sportivo Ness di Licola. All'appello dell'ex difensore Ciro Caruso hanno risposto davvero in tanti.

Nel servizio le interviste a Paolo Cannavaro, Gennaro Iezzo, Diego Armando Maradona Junior, Gaetano De Rosa, Ciro Caruso.