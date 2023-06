Gigi e Ross, le storie di Vico Sirene

“Il mondo che Fortunato Calvino rappresenta è pulsante, la scena è rossa come la lava, la passione e il sangue, dentro c'è Napoli con le sue contraddizioni”

dice Luigi Esposito che con Rosario Morra è protagonista di “Vico Sirene”, in scena al Teatro Nuovo per il Campania Teatro Festival. Luigi e Rosario, in arte Gigi e Ross, si mettono in gioco, con passione, nell'affresco di Fortunato Calvino sulla comunità dei 'femmenielli'' dei Quartieri spagnoli di Napoli. In un basso le vite un po' sgualcite di Scarola e Nucchetella, con i loro ricordi di sontuose tombole dei tempi andati. Umorismo, maliconia, un linguaggio a volte crudo e tagliente. Mina ama cantare ed è spavalda, è spinosa ed energica Coca-Cola, solare e romantica Susy, che sarà uccisa sulla spiaggia di Cuma. “Fortunato Calvino racconta e va nel profondo dice Rosario Morra, e sentiamo il divertimento, la rabbia e il rancore, il branco e il sentimento”.

Il testo fu scritto nel 2009 dall'autore che in quei vicoli ha a lungo vissuto ed è anche un omaggio alla Tarantina, memoria storica di quel mondo: “Lo metto in scena finalmente, spiega Calvino, in anni in cui apparentemente tutto è cambiato ma che in realtà vedono un ritorno di intolleranza e dunque è importante ricordare che la difesa dei diritti non è un tema del passato”.