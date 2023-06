Giulia uccisa con 37 coltellate, nessun segno di difesa

Trentasette coltellate, due letali nella regione del collo. Nessun segno di difesa, l'omicida avrebbe sorpreso la vittima alle spalle. Sono i primi esiti dell'autopsia eseguita sul corpo di Giulia Tramontano, la ventinovenne incinta di sette mesi ammazzata a Senago, in Lombardia, dal fidanzato Alessandro Impagnatiello, ora in carcere. Dall'esame effettuato nell'Istituto di Medicina Legale di Milano emergerebbe che le coltellate sono state inferte quasi tutte nella parte alta del corpo, una anche al volto, un'altra al polmone. Un omicidio brutale ed efferato che ha suscitato e continua a suscitare ondate di sdegno e commozione in tutta Italia. A cominciare da Sant'Antimo, il comune della provincia di Napoli di cui Giulia era originaria. In massa i cittadini hanno partecipato alla fiaccolata che ieri sera ha attraversato le strade del paese.

"Vogliamo fare arrivare a tutti i presenti il nostro messaggio di ringraziamento per la vicinanza mostrataci. L'affetto e il

calore di tutti voi è per noi fonte di grande supporto", scrive sulla sua pagina Instagram Chiara Tramontano, sorella di Giulia, a nome dell'intera famiglia.