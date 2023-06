Giuristi riuniti a Napoli per parlare dei 'ragazzi che sparano'

Tanti, troppi casi di cronaca. Giovani che sbagliano, dovendone poi spesso pagare le conseguenze per tutta la vita. La presentazione del libro 'Ragazzi che sparano' di Maira Luisa Iavarone e di Giacomo Di Gennaro, a Castel Capuano a Napoli, è stata l'occasione per riflettere su un fenomeno che sembra non avere fine.



Nel servizio le interviste a: Luigi Riello, procuratore generale Corte d'appello di Napoli; Maria De Luzenberger Milnernsheim, procuratore della Repubblica Tribunale per i minorenni di Napoli; Giacomo Di Gennaro, ordinario di sociologia giuridica Federico II; Maria Luisa Iavarone, ordinario di pedagogia sperimentale università Parthenope.