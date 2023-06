Gli allenatori a lezione da Paulo Sousa

Il futuro delle maggiori panchine calcistiche passa da Salerno. Proprio nella città granata, che festeggia il suo terzo anno consecutivo nel calcio dei grandi, sono andati in visita i partecipanti al corso per allenatori UEFA pro, ovvero i tecnici o aspiranti tali, che ambiscono a ottenere la massima licenza per allenare i più grandi team, quelli che giocano in Champions League.

Tra i presenti i campioni del mondo Andrea Barzagli e Marco Amelia, l’appena nominato miglior allenatore del campionato primavera Alberto Aquilani che guida la Fiorentina e nazionali come Antonio Nocerino, che sono venuti a spiare i segreti di Paulo Sousa, autore del maggiore filotto di risultati utili consecutivi in A con la Salernitana.

Nel servizio le voci di Renzo Ulivieri, presidente AIAC, Antonio Nocerino e Andrea Barzagli.