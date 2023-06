Iervolino punge il Comune alla festa per la Salernitana: riammodernare l'Arechi

Grande festa in piazza della Concordia la sera del primo giugno per la salvezza della Salernitata. Presente la squadra, il tecnico Paulo Sousa e il presidente Danilo Iervolino. Che ne ha approfittato per chiedere al Comune di riammodernare al più presto l'Arechi: “Uno stadio in serie A - ha detto il patron - dovrebbe essere almeno accogliente”