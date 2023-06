Il 10 luglio aprirà il sottopassaggio tra il porto e Piazza municipio

I lavori sono finiti da qualche giorno e la data “X” fissata dal sindaco Manfredi per la riapertura è il 10 luglio. Stiamo parlando del sottopassaggio che collega la stazione marittima a Piazza municipio a Napoli. Un altro pezzo dei cantieri che interessano la città, non solo dal punto di vista della viabilità, ma anche da quello della valorizzazione dei reperti sotterranei emersi durante gli scavi di fianco al Maschio Angioino. Se per ammirare i ritrovamenti archeologici servirà ancora qualche mese, però, per l'estate i cittadini e i numerosi turisti in arrivo nello scalo portuale potranno raggiungere il centro e la metropolitana senza attraversare la strada, sempre molto trafficata, utilizzando il tapis roulant sotto la linea 1 e la linea 6 che ancora attende di entrare in funzione. "Si tratta di una grande svolta di accoglienza a Napoli", ha detto il sindaco, facendo riferimento a una città che non smette di macinare record di visitatori, anche e soprattutto per le sue bellezze artistiche.