Il Comune di Napoli presenta il progetto per il turismo musicale

Sono 5 milioni gli italiani che viaggiano per scoprire luoghi e città con la musica. Nessuna città meglio di Napoli può sfruttare questo fenomeno in continua crescita, in una fase di boom del turismo nel capoluogo partenopeo. Così, grazie all'iniziativa dell'assessorato al turismo del Comune e di Butik, l'impresa sociale specializzata in turismo musicale nasce proprio un progetto che ha l'obiettivo di creare un percorso a tappe sul territorio campano - e non solo. Partenza il 29 giugno.

Nel servizio le interviste a Teresa Armato, Assessore al Turismo del Comune, e Ferdinando Tozzi, delegato del sindaco di Napoli per musica e audiovisivi