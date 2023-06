Il corto degli studenti napoletani contro la violenza sulle donne

Riconoscere le manipolazioni e i primi segni di violenza prima che sia troppo tardi, condividendo le informazioni con le persone più care, le istituzioni e i centri di assistenza.

Scossi dal brutale omicidio di Giulia Tramontano, spinti da quella voglia di reagire tipica dei ragazzi, gli studenti del Liceo Sbordone di Napoli hanno ideato, sceneggiato e prodotto un video sulla violenza di genere, sotto la guida dei docenti e della dirigenza scolastica.

In Italia ogni due giorni una donna viene uccisa. I dati del ministero dell'Interno tracciano uno scenario inquietante: 55 le donne vittime da inizio dell'anno, 45 in ambito familiare e affettivo. Di queste, 26 hanno trovato la morte per mano del partner o dell'ex compagno.

Riconoscere la violenza in tempo può fare la differenza.