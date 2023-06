Il demiurgo della scena

Il suo ‘Capri - the island of fugitives’, in prima nazionale al Campania Teatro Festival, è sicuramente uno degli spettacoli più attesi. Krystian Lupa, 79enne regista e drammaturgo polacco, è tra i nomi più importanti della scena contemporanea. Il suo lavoro nasce da Curzio Malaparte, La pelle e soprattutto Kaputt.

L'incontro comincia con il film Il disprezzo di Godard, girato a Capri a casa Malaparte, poi l'innamoramento per quel luogo, rifugio e prigione, per l'isola meta di tanti intellettuali in fuga da qualcosa. “Inizialmente ho provato rigetto per Kaputt - dice Lupa - per il cinismo verso la sofferenza altrui, l'ho interrotto a metà. Poi ho capito che della disumanizzazione legata alla guerra Malaparte era il miglior testimone e che quel libro ti trasforma, ti fa trovare un tuo sentiero, inclassificabile come il suo autore, che non si può chiudere in cassetti”.

Una maratona di sei ore, Capri - the island of fugitives, tempi certo molto distanti dalle attuali modalità comunicative.