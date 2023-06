Il duplice omicidio di Sant'Antimo come punizione per un tradimento

Le voci di paese su una relazione extraconiugale tra i due cognati dovevano essere un pettegolezzo da mettere a tacere per Raffaele Caiazzo, 44 anni che ha deciso di farlo nel modo più efferato, con un duplice omicidio: in piazza Sant'Antonio a Sant'Antimo ha sparato più volte a Luigi Cammisa, 29 anni, marito della figlia Anna. Poi altri colpi di pistola, in un appartamento di via Caruso. Lì, in casa sua, con i due figli di 2 e sette anni, a trovare la morte la 24enne Maria Brigida Pesacane, sposata con l'altro figlio di Caiazzo, Alfredo. I bambini avrebbero sentito gli spari, ma non avrebbero assistito all'orrore dell'omicidio della madre per mano del nonno, che poco prima aveva lasciato senza padre altri due cuginetti di 2 e 4 anni. Con le indagini della Procura di Napoli nord che ormai si concentravano su di lui, Raffaele Caiazzo si è costituito poche ore dopo nella caserma dei carabinieri di Gricignano d'Aversa, nel Casertano. Trasferito poi alla Compagnia di Giugliano in Campania è stato arrestato. Uno shock, l'ennesimo, per la comunità di Sant'Antimo, già ferita dal femminicidio di Giulia Tramontano, che della cittadina del napoletano era originaria, come spiega il sindaco Massimo Buonanno.