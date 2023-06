Il lavoro nell'era post pandemica. Il convegno a Pozzuoli

Il mondo del lavoro attraversa una fase delicata, dopo la pandemia che ha rivoluzionato il concetto di attività in presenza e in virtù di regole talvolta troppo rigide. Se ne è discusso in un convegno a Pozzuoli.

Nel servizio le interviste a Nunzio Costagliola, esperto lavoro Gesfor, Gaetano Panico, segretario UGL-UTL Napoli, e Luigi Salvatori, vicepresidente Unione degli Industriali Napoli.