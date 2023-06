Il Maradona canta "Ti scatterò una foto" di Tiziano Ferro

Solo oltre 40mila i biglietti venduti per il concerto di Tiziano Ferro al Maradona che in apertura dello show non ha nascosto la sua emozione per il fatto di cantare nello stadio del Napoli dopo la vittoria dello scudetto. Un unico coro di voci ha accompagnato il cantautore nei suoi più grandi successi come “Ti scatterò una foto”. Sul palco anche Massimo Ranieri che ha mantenuto la promessa di duettare con Tiziano Ferro come fece a Sanremo nel 2020 sulle note di “Perdere l'amore” e “Je so pazz” di Pino Daniele.