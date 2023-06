Napoli, a Posillipo spiagge libere solo su prenotazione

Non tutti si sono abituati al sistema del mare a prenotazione per i tratti di costa di Posillipo. E così alla Spiaggia delle Monache, 450 accessi riservati, molti - ignari del provvedimento - vengono respinti all'ingresso.

A questi posti se ne aggiungono altri 50 per la Spiaggia Donn'Anna. Per accedere bisogna collegarsi il giorno prima al sito www.spiaggelibere.it . Poi la Gaiola, 400 posti divisi su due turni, prenotabili dal portale dell'area marina protetta. Chi è riuscito a bloccare l'accesso in tempo, apprezza il provvedimento.

Ma quello del mare in città resta un tema sentito, ancor di più in vista dell'estate. Domani nuova manifestazione del coordinamento per il Mare Libero e Gratuito: gli attivisti contestano la delibera, chiedono accesso alle spiagge e il libero transito anche dai lidi verso il mare.