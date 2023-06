Il medley di Gigi D'Alessio per festeggiare il Napoli calcio

Da “T'o raccontano a Napule” a “Tutt'e napulitane”, Gigi D'Alessio infiamma il pubblico del Maradona con un medley di successi per festeggiare il terzo scudetto. Con indosso la maglia azzurra il cantautore partenopeo, reduce da una settimana di concerti in città, è stato tra i protagonisti dello show per la fine del campionato finito con la vittoria del Napoli.