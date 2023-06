Il Napoli blinda Kvara

Non sarà il rigore - peraltro ininfluente - sbagliato da Kvicha Kvaratskhelia nella gara di qualificazioni europee in cui la sua Georgia ha perso in Scozia a rovinare la stagione dell'esterno del Napoli. Anzi, per quello che è stato premiato come miglior giocatore del campionato, è pronto il rinnovo del contratto.

Più che raddoppiato l'ingaggio, che con i bonus potrebbe arrivare a 3 milioni di euro a stagione fino al 2028, un anno in più della durata dell'accordo precedente.

Nessuna fretta per la firma, ma le basi per un futuro sempre più azzurro sono state poste.

Allo stesso modo, si continua a lavorare per il rinnovo dell'altro leader offensivo del Napoli, Victor Osimhen. De Laurentiis è stato molto chiaro: c'è l'accordo per il prolungamento del contratto del capocannoniere del campionato per altri due anni. A meno di un'offerta a tre cifre, di quelle a cui sarebbe impossibile rinunciare: radiomercato parla di un interessamento del Paris Saint-Germain.

In attesa della definizione del nodo del direttore sportivo Giuntoli, è lo stesso presidente a portare avanti il mercato, supportato dallo staff che nei mesi scorsi ha individuato i pezzi decisivi per la squadra dello scudetto.

Proprio per uno di questi, il coreano Kim, l'avventura in maglia azzurra potrebbe essere già finita. Il primo obiettivo è l'austriaco del Lens Kevin Danso, ma il Napoli è a caccia di un sostituto e guarda con interesse all'Europeo Under 21, che vedrà tra i protagonisti Giorgio Scalvini.