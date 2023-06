Il Napoli di Rudi: "Qui per vincere"

L'atmosfera regale del Salone delle Feste della Reggia di Capodimonte fa da sfondo alla presentazione di Rudi Garcia, il nuovo allenatore azzurro che arriva a prendere le redini del Napoli dopo l'addio di Luciano Spalletti. Sarà il tecnico per i prossimi due anni con opzione per il terzo.

Grande determinazione fin dalle prime parole da parte di Rudi Garcia; accanto a lui De Laurentiis che annuncia il rinnovo in arrivo per due anni di Victor Osimhen a meno che - sottolinea - non dovessero arrivare offerte alle quali non si può dire di no.

Ma le parole principali sono quelle di Rudi Garcia che spiega come a muovere la sua scelta di arrivare a Napoli sia stata soprattutto l'ambizione di vincere.