Il nuovo Rione Sanità "firmato" da Renzo Piano. Tutti i dettagli del restyling

Dopo anni di chiusura riapre a Natale il cimitero delle Fontanelle e non sarà l'unica novità che riguarda il quartiere Sanità di Napoli. Si metterà in atto la riqualificazione degli spazi adiacenti la chiesa di Santa Maria del Carmine, l'ingresso del cimitero stesso. Ed ancora, poco più in là si procederà al restyling completo di piazza Cavour.

Il progetto vede come tutor Renzo Piano, giovani architetti napoletani in prima linea ed una collaborazione stretta e convinta tra pubblico e privato.

L'obiettivo del progetto previsto dal gruppo di lavoro è un sistema continuo di spazi pubblici per la comunità. Le aree di intervento si susseguono, infatti, lungo l'asse di via Fontanelle fino alla chiesa di Santa Maria del Carmine.

Grazie all'arretramento dei cancelli che ad oggi delimitano lo spazio privato, ad esempio, il progetto porta lo spazio pubblico dagli attuali 130 a 370 metri quadri. C'è poi l'ingresso al cimitero, il ridisegno del sagrato della chiesa. E poi la riapertura del cimitero: "La gara sarà aggiudicata entro l'estate e la riapertura la prevediamo a Natale", dice il sindaco Gaetano Manfredi.

