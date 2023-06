Il Premio Ischia internazionale al giornalista olandese John Van Den Heuvel

Cerimonia in piazza a Lacco Ameno per il Premio Ischia. Riconoscimento internazionale per John Van Den Heuvel, il giornalista ed ex poliziotto olandese sfuggito ad un attentato e tuttora nel mirino del crimine organizzato e del narcotraffico per le sue inchieste.

Premio alla carriera a Lucia Annunziata; altri riconoscimenti a Claudio Cerasa, Barbara Carfagna, Corrado Zunino, Francesco De Luca, responsabile della redazione sportiva "Il Mattino".