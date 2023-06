Il procuratore dei minori: mai vista tanta ferocia

Il procuratore dei minori di Napoli Maria de Luzenberger lancia l'allarme: mai visto reati cosi' feroci in 18 anni. Poca scuola, famiglie assenti o spesso legate alla criminalità, questo è l'identikit dei responsabili di omicidi, rapine e sparatorie. Nessuna empatia, da parte dei minori arrestati, nessuna consapevolezza del dolore che provocano. Servono modifiche alla legge con misure più severe.

L'istituto di Nisida non vive momenti facili, tra tentativi di fuga ed episodi di violenza, le comunità non sempre funzionano come dovrebbero.