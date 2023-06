Il Rito, Bergman in teatro

Dal film di Ingmar Bergman “Il Rito”, il primo per la televisione, l'ultimo in bianco e nero, il lavoro teatrale di Alfonso Postiglione in scena al Mercadante di Napoli per il Campania Teatro Festival.

“Siamo partiti dal testo originale che Bergman tra l'altro scrisse per il teatro ma che non andò mai in scena, spiega Postiglione, perchè decise di farne quella che definì una partitura per primi piani, la sceneggiatura del film".

Incentrato sul tema della libertà artistica, del rapporto tra potere e arte, Il Rito ci mostra tre attori e un giudice che deve valutare l'accusa di oscenità nei loro confronti. Hans,Thea ,Sebastian, sono trasgressivi anche nella vita. Il magistrato è un uomo che dietro il suo ruolo si è nascosto. Avrebbe voluto essere un artista, confessa, è in fondo attratto dai tre accusati.

Bergman fu più volte vittima della censura e volle evidenziare quanto l'arte fosse destabilizzante. Il Rito, coprodotto da Teatro di Napoli e Fondazione Campania dei Festival, sarà in scena al San Ferdinando dal 27 febbraio.