Il Teatro Nuovo di Napoli celebra i 300 anni con un ricco cartellone

Sedici spettacoli fra musica, danza e stand-up comedy per il palcoscenico del Teatro Nuovo di Napoli, dal prossimo mese di novembre fino ad aprile 2024: un cartellone ricco d'incroci tra generi e stili, classico e contemporaneo.



Sempre con la caratteristica di questa realtà partenopea: l'esperienza della relazione unica e irripetibile che il teatro stabilisce tra gli attori e il pubblico in questa sala, per le sue caratteristiche di luogo e spazio, in un contesto di riflessione collettiva.



Teatro Nuovo sì, ma solo nel nome: nel corso della prossima stagione la sala di via Montecalvario raggiungerà l’importante traguardo dei 300 anni dalla prima apertura del sipario.



La campagna abbonamenti è già aperta. Il 9 novembre si partirà con un omaggio a Glauco Mauri in “Variazioni enigmatiche”. Impossibile fare tutti i grandi nomi del cartellone, ma si andrà da Valeria Solarino a Davide Iodice, da Paola Minaccioni a Claudio di Palma e Marina Sorrenti, fra gli altri. A chiudere la stagione teatrale, dal 20 aprile, sarà lo spettacolo “Dall’altra Parte. 2+2=?”, drammaturgia e regia di Emanuele D’errico.