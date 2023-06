Incendio in galleria, a fuoco un camion carico di rotoli di carta

Inferno in galleria lungo l'autostrada A16 Napoli-Canosa in direzione della città pugliese. Nel territorio di Vallesaccarda, in provincia di Avellino, un camion che trasportava rotoli di carta ha preso fuoco. Il rogo si è sviluppato nel vano motore del mezzo pesante, l'autista, di nazionalità bulgara, si è accorto del fumo e delle fiamme e ha fatto appena in tempo ad abbandonare il posto di guida e fuggire per dare l'allarme e mettersi in salvo. Era partito da Pescia, in provincia di Pistoia, ed era diretto al porto di Brindisi, per imbarcarsi per la Grecia, destinazione finale del carico. Diversi i mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco che sono dovuti intervenire per domare le fiamme. L'intervento dei caschi rossi è durato circa nove ore, anche a causa delle elevate temperature che si sono sviluppate all'interno del tunnel. La circolazione stradale è stata interrotta nella corsia in direzione Canosa dell'autostrada.