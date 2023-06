IL VIDEO / Auto ribaltata all'uscita della Galleria Vittoria, traffico bloccato

Uscita della Galleria via Vittoria, lato via Chiatamone, all'altezza dell'incrocio con via Marelli. E' qui, in uno degli snodi principali del traffico di Napoli, che giovedì sera un'auto si è ribaltata. Si tratta di una Panda di colore rosso che, stando ai primi accertamenti, si sarebbe scontrata con un'altra Panda, bloccando il flusso di veicoli nella zona: nessuna conseguenza per le persone a bordo delle due vetture, è servito il carro attrezzi per rimuovere l'automobile dalla strada.