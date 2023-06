Ferimento padre e figlio ad Afragola: fermato giovane extracomunitario. Indagini dei Carabinieri

Non sono ancora chiari i motivi all'origine dello scontro che ha portato al ferimento di Raffaele Sepe e di suo figlio 17enne sabato sera ad Afragola. Forse la richiesta della restituzione di una somma di denaro tra i due e una coppia di cittadini africani, forse altro. Quel che è certo è quello che raccontano le immagini di videosorveglianza scandagliate dai Carabinieri. Tra i due gruppi c'è stato prima un diverbio in Piazza Municipio. Padre e figlio mettono in moto il loro scooter e vanno via ma vengono inseguiti a piedi. Si fermano e affrontano i rivali: spunta un coltello, viene ferito prima il ragazzo e poi il genitore, che hanno la peggio. Ripartono ma le ferite, profonde, fanno perdere i sensi e il controllo del mezzo proprio mentre passa la processione di Sant'Antonio. Il panico tra i fedeli, la funzione che viene sospesa. I due feriti vengono trasportati in codice rosso in ospedale. Uno degli extracomunitari coinvolti, un 20enne originario del Togo, viene individuato dai militari in una clinica dove si era recato per una ferita da taglio al polso: ora è sottoposto a fermo con l'accusa di tentato omicidio in concorso. Al vaglio anche la posizione di padre e figlio, ancora ricoverati ma non in pericolo di vita. Mentre è caccia all'altro extracomunitario che potrebbe aver esploso tre colpi di pistola andati a vuoto