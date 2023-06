Inserire il lavoratore nei processi decisionali dell'azienda. Cisl in campo

Far partecipare il lavoratore alla vita dell'impresa, dal punto di vista economico e decisionale. E' l'obiettivo della proposta di legge di iniziativa popolare sostenuta dalla Cisl e rilanciata nel corso del consiglio regionale della Campania del sindacato.

Ma tra i delegati ha tenuto banco anche il tema del Pnrr e delle altre erogazioni europee, dai Fondi di Coesione a quelli strutturali. Necessario, per la Cisl, mettere in comunicazione i vari programmi per evitare che da grande occasione per il mezzogiorno la pioggia di miliardi continentali si trasformi semplicemente in nuovo debito. Senza contare le opportunità offerte dalla riconversione in chiave "energetica" del Piano.

Nel servizio le interviste alla segretaria regionale della Cisl Doriana Buonavita e al segretario confederale Ignazio Ganga.