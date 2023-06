Avellino arcobaleno per il Pride: "In provincia più difficile fare coming out"

Per la prima volta il Pride arriva ad Avellino: si parte dalla piazza principale e si sfila per le strade del capoluogo. Le richieste sono chiare: no alla discriminazione e all'omolesbobitransfobia, sì al riconoscimento dei diritti. “Fondamentale che si tenga in provincia: qui c'è più difficoltà a fare coming out”.

Nel servizio le interviste ad Antonio De Padova, presidente Apple Pie Lgbt+, e a Daniela Lourdes Falanga, segretaria nazionale Arcigay