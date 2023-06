Ischia, si accelera sui lavori al porto di Casamicciola

Le fiamme di un incendio doloso distrussero in una notte di agosto del 2022 un bel pezzo di vegetazione del Monte Epomeo a Ischia. Un fatto purtroppo ricorrente sull'isola che da sempre convive con un fenomeno che grava sull'equilibrio già fragile di quel territorio. Da quella montagna, sul versante che dà su Casamicciola, il 26 novembre dell'anno scorso scese la frana che provocò 12 vittime e centinaia di sfollati.

In questi mesi Ischia si è attivata per la ripresa. E nel porto di Casamicciola si accelera sui lavori di dragaggio per ridare piena operatività allo scalo. Il moto pontone Stella ha iniziato a rimuovere il fango dal fondale della zona del molo interno di sottoflutto, dove ormeggiano abitualmente barche da diporto e yacht. Continuerà l'escavo anche nelle zone del bacino portuale destinate alle manovre ed all'attracco delle navi traghetto di linea che dallo scorso mese di dicembre operano a singhiozzo nel secondo porto isolano i cui fondali non erano più adeguati in quanto a profondità a causa della terra e dei detriti franati in mare dall'Epomeo.

Il commissario delegato per l'emergenza frana a Ischia, Giovanni Legnini, e il vicesindaco del Comune ischitano, Antonio Carotenuto, hanno incontrato il responsabile unico del procedimento e il direttore dei lavori su richiesta del sindaco di Casamicciola, Giosi Ferrandino: i lavori sul porto dovrebbero essere completati entro il 4 luglio. Entro quella data verranno rimossi relitti, rifiuti, cime, verrà mappato il fondale.

Il materiale escavato, come da progetto, sarà riversato al largo in un'area già definita (il cosiddetto sito di dumping). Il tutto per permettere alle attività turistiche di riprendere appieno, anche grazie al porto, in una stagione di fatto già iniziata.