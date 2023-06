Kingdom, nel regno delle utopie perdute

Nel buio di una foresta due baracche separate da uno steccato. Due gruppi, tre generazioni: una famiglia tra adulti, bambini, cani, la vediamo, l'altra incombe soltanto, minaccia costante. 30 anni dopo l'addio al mondo per vivere nella natura e nell'armonia c'è un regno in disfacimento. Kingdom, della regista e autrice belga Anne-Cécile Vandalem, ha aperto la sezione internazionale del Campania Teatro Festival.

"Per me, spiega Anne-Cécile Vandalem, la ragione principale di Kingdom è la domanda sulla costruzione del male e del domani, l'incapacità dell'uomo di vivere in pace, l'impossibilità di non ricreare conflitti". Magico e cupo Kingdom con una doppia narrazione tecnicamente perfetta, il palco e lo schermo. Una telecamera segue l'azione anche negli spazi chiusi come per un documentario e ci rimanda in contemporanea un'altra prospettiva, i volti, i dettagli, i dialoghi. Kingdom del resto è ispirato a una storia vera, a un documentario del 2017. Il passato ci arriva per frammenti, una nera favola ossessivamente ripetuta. L'assedio è una costruzione necessaria a esistere, l'utopia un mondo di fantasmi e paure. L'ultima generazione fugge ma verso l'ignoto.