La donna inseguita e sparata dall'ex: "Sono miracolata, non è la prima volta"

"Sono stata miracolata, per adesso e per la seconda volta. Non so se la prossima andrà bene, già è capitato un anno e mezzo fa": così la donna ferita a Sperone, in provincia di Avellino, dall'ex compagno. Negli occhi ancora la paura, nei video sui social alcuni immagini dei momenti di terrore vissuti ieri pomeriggio nel Mandamento.

Lui era agli arresti domiciliari ma ha voluto comunque tendere un agguato all'ex compagna dopo aver ricevuto un netto rifiuto a riprendere la relazione. Ha atteso che transitasse con l'auto lungo la Statale 7bis, ha accostato e poi ha iniziato a sparare, ferendola con due colpi di pistola ad un braccio. Poi l'ha inseguita lungo tutta la strada.

Rino Crisci, 41 anni di Sperone, da tempo stalkerizzava, anche in modo violento, la ex compagna: non si era mai rassegnato alla fine della loro relazione. La donna era determinata a tenere a distanza l'uomo che considerava pericoloso.

L'uomo ha provato a fuggire ma è stato intercettato da una pattuglia dei carabinieri. È accusato di tentato omicidio e possesso di arma da fuoco.