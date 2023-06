La grande festa dei Coldplay

Doveva essere la festa di Napoli e del Napoli. E così è stato. Chris Martin, dopo la full immersion in città e dintorni con famiglia al seguito, ha conquistato subito i 45mila del Maradona con un semplice "grazie uagliù". Ma poi sono stati i 25 brani in scaletta a deliziare il pubblico che per due ore ha cantato, ballato e interagito con la band, grazie ai braccialetti luminosi consegnati all'ingresso e restituiti all'uscita.

La sciarpa azzurra al collo nello stadio dei campioni, l'esibizione al piano con un giovane fan fatto salire dal prato e soprattutto l'omaggio a Pino Daniele con Napul'è chiedendo scusa per l'accento, hanno reso questa data indimenticabile in una "città di angeli, amore e vita". Parola di Coldplay.

Per una sera anche i vip in tribuna - tra loro il sindaco, Spalletti, salutato da un coro, De Laurentiis, il cholito Simeone, Gigi D'Alessio, Pierfrancesco Favino e molti altri - sono stati fan come gli altri. Napoli ha vinto di nuovo. E stasera si replica.