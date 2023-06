La lettera testamento di Marcello Torre consegnata ai sindaci campani

30 maggio 1980. Ancora in campagna elettorale, prima di diventare sindaco di Pagani, Marcello Torre scrive la sua lettera testamento. Una missiva, affidata al giudice Santacroce, e indirizzata ai familiari, che la riceveranno dopo la sua morte, in cui l'avvocato, ucciso dalla camorra cutoliana l'undici dicembre dell'Ottanta, chiarisce di aver intrapreso una battaglia politica assai difficile, afferma di temere per la sua vita e di tornare nella lotta solo per una Pagani che sogna civile e libera.

In Regione, a Napoli, la lettera di Torre, la sua richiesta di essere degni del suo sacrificio e del suo impegno civile sono state consegnate, su iniziativa di Fondazione Polis e famiglia, al presidente dell'Anci Campania Carlo Marino in rappresentanza di tutti i sindaci del nostro territorio. Poi una copia sarà recapitata a ogni primo cittadino.



Nel servizio le voci di Annamaria Torre, figlia di Marcello Torre; Don Tonino Palmese, presidente di Fondazione Polis; Mario Morcone, assessore regionale alla legalità; Carlo Marino, presidente Anci Campania